Inicia la temporada de langosta con meta de 700 toneladas en Yucatán; refuerzan la seguridad de la flota pesquera

Con una expectativa de capturar alrededor de 700 toneladas de langosta durante la temporada 2026-2027, el sector pesquero de Yucatán iniciará mañana una de las actividades de mayor importancia económica para las comunidades costeras del Estado.

La secretaria de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy), Lila Frías Castillo, informó que las condiciones están dadas para el arranque de la temporada, en la que paulatinamente se incorporarán cerca de 5 mil embarcaciones menores y unas 600 embarcaciones de altura que operan a lo largo del litoral yucateco.

La funcionaria señaló que las perspectivas para este ciclo son favorables; sin embargo, advirtió que el desarrollo de la pesquería estará influido por diversos factores, entre ellos el inicio del periodo vacacional de verano, la temporada de ciclones tropicales y los efectos que el cambio climático continúa generando sobre los ecosistemas marinos y el comportamiento de las especies.

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Ante este escenario, anunció que el Gobierno del Estado pondrá en marcha una campaña de navegación segura dirigida a pescadores y permisionarios, con el objetivo de reducir riesgos .

La estrategia contempla la verificación del estado físico y mecánico de las embarcaciones, la revisión del equipo de seguridad obligatorio y el fortalecimiento de los canales de comunicación entre los hombres de mar y las autoridades marítimas para responder oportunamente ante cualquier emergencia.

Análisis de la biomasa

Frías Castillo explicó que, aunque la meta inicial es alcanzar las 700 toneladas, el volumen definitivo de producción dependerá del comportamiento del recurso durante la temporada y de los estudios científicos que actualmente desarrolla el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (Imipas).

Precisó que estos análisis de biomasa permitirán conocer con mayor precisión el estado de las poblaciones de langosta y evaluar el impacto que las condiciones oceanográficas recientes han tenido sobre la especie, información que servirá para garantizar un aprovechamiento responsable del recurso.

La titular de la Sepasy también aprovechó el inicio de la temporada para exhortar a los pescadores a respetar la veda del pulpo, la cual permanecerá vigente durante un mes más.

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Subrayó que cumplir con esta restricción permitirá que la especie complete su ciclo reproductivo y alcance la talla comercial adecuada antes de iniciar su aprovechamiento, favoreciendo la conservación del recurso y la estabilidad económica de miles de familias que dependen de esta actividad.

“La conservación de las especies impacta directamente en la sostenibilidad económica de nuestras comunidades pesqueras; se trata de equilibrar la producción con el cuidado del recurso para garantizar el futuro de la actividad”, afirmó.

La pesca de langosta representa una de las principales fuentes de ingresos para numerosas comunidades del litoral yucateco, particularmente en municipios como Celestún, Sisal, Progreso, Telchac Puerto, Dzilam de Bravo, San Felipe, Río Lagartos y El Cuyo, donde cientos de cooperativas y permisionarios participan en esta pesquería.

Las autoridades estatales reiteraron que el éxito de la temporada dependerá tanto de las condiciones naturales como del cumplimiento de las medidas de manejo pesquero, la navegación responsable y el respeto a los periodos de veda establecidos para preservar la riqueza marina de Yucatán.