Familia de la joven que murió tras caer de una lancha en Progreso exige esclarecer lo ocurrido

A dos semanas de la muerte de Daniela Gómez, una joven de 28 años que perdió la vida tras caer de una lancha en Puerto Progreso, su familia continúa exigiendo que se esclarezcan las circunstancias del hecho y exhorta a las personas que la acompañaban a comparecer ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Daniela, originaria de Mexicali y residente de Mérida, falleció el pasado 26 de julio, luego de caer al mar desde una embarcación y, presuntamente, ser alcanzada por la propela. Tras el accidente, fue trasladada de emergencia a un hospital de Mérida, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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Sin embargo, a dos semanas de lo ocurrido, sus familiares aseguran que aún existen interrogantes sobre cómo sucedieron los hechos. De acuerdo con su versión, de las seis personas que acompañaban a Daniela en la lancha, presuntamente solo dos se han presentado ante las autoridades para rendir su declaración.

Aunque el caso fue reportado inicialmente como un accidente marítimo, la familia considera que todavía hay aspectos por esclarecer y pide a las autoridades agotar las investigaciones para determinar con precisión qué ocurrió aquella noche.

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Asimismo, hace un llamado a las personas que se encontraban con Daniela al momento del incidente para que acudan ante la FGE y proporcionen su testimonio, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de su muerte.