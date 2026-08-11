Alcalde de Kinchil reaparece tras reporte de su detención en un operativo federal

Luego de que se confirmara la detención del alcalde de Kinchil, Irvin Pisté Canul, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el edil reapareció en redes sociales, confirmando que tras el procedimiento legal, regresó al Palacio Municipal, y se seguirá la situación, sin revelar más detalles al respecto.

A través de redes sociales, el Alcalde de Kinchil confirmó que ya se encuentra nuevamente en el municipio, señalando que compareció ante una autoridad con motivo de un procedimiento legal que se encuentra en trámite.

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"Todo transcurrió de manera favorable y, una vez concluida dicha comparecencia, me encuentro nuevamente en el Palacio Municipal, desempeñando con absoluta normalidad mis funciones como Presidente Municipal", mencionó.

Afirmó que este asunto seguirá su curso por las vías legales correspondientes, sin revelar detalles sobre las causas de su detención por las autoridades federales.

De acuerdo con una ficha informativa de la SSPC, alrededor del mediodía de ayer, agentes de la corporación arribaron al Palacio Municipal y, minutos después, salieron del inmueble escoltando al Edil, a quien trasladaron al Centro de Justicia Penal Federal de Mérida.

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La detención se concretó luego de que varias unidades policiacas rodearan el ayuntamiento de esta localidad.

Durante la salida del vehículo, testigos indicaron que el Presidente Municipal habría sido observado inclinado sobre el asiento posterior, acompañado por dos elementos de la corporación, situación que causó sorpresa entre los trabajadores que se encontraban en las inmediaciones del Palacio Municipal.

De acuerdo con una versión extraoficial, el arresto estaría relacionado con un presunto incumplimiento en el pago de pensión alimenticia. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se ha emitido información oficial al respecto.