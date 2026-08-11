Reportan al menos cinco heridos tras la quema de toritos en la feria de San Sebastián en Mérida

La tradicional quema de toritos durante las fiestas de San Sebastián en Mérida terminó con un saldo preliminar de al menos cinco personas lesionadas, quienes recibieron atención de paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Los hechos ocurrieron la noche del lunes, durante los festejos organizados con motivo del centenario del gremio de matarifes, que tuvo como uno de sus principales atractivos la quema de 22 toritos de pirotecnia en el campo de softbol del barrio de San Sebastián.

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Desde aproximadamente las 21:00 horas, cientos de personas se concentraron en el sitio para presenciar la tradicional actividad, en la que los toritos son cargados con diversos artefactos de pirotecnia que son encendidos mientras son manipulados entre los asistentes.

Sin embargo, durante el desarrollo de la quema trascendió que al menos cinco personas habrían resultado lesionadas, por lo que fueron atendidas en el lugar por paramédicos de la SSP.

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Hasta el momento, no se ha informado oficialmente qué provocó las lesiones. Entre las versiones que circulan se encuentra la posibilidad de que algunas personas hayan resultado afectadas por el movimiento de la multitud o por algún artefacto de pirotecnia.

Se espera que en las próximas horas la autoridad correspondiente proporcione información oficial sobre lo ocurrido durante la quema de toritos de San Sebastián y determine el saldo definitivo de este tradicional festejo.