Seguirá en prisión: Vinculan a proceso a “El Contador” por presunto desvío de 36 mdp en Campeche

Luis Antonio “N”, señalado como presunto responsable de participar en el desvío de 36 millones de pesos mediante empresas fantasma, fue vinculado a proceso y permanecerá en el penal de San Francisco Kobén bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

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La determinación fue emitida durante la audiencia, luego de que la defensa solicitara adelantar la continuación de la audiencia inicial que estaba prevista para el fin de semana. Esta diligencia se prolongó durante varias horas, donde el juez consideró que existían elementos suficientes para que el imputado continúe sujeto a investigación por el presunto delito de peculado.

Luis Antonio “N” fue detenido el pasado lunes 10 de agosto en la Ciudad de México. La investigación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche señala que habría participado, junto con Carlos Alberto “N”, extitular de la Unidad de Comunicación Social de la pasada administración estatal, en un esquema para desviar recursos públicos mediante Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, EFOS.

Por este mismo caso, Carlos Alberto “N” fue detenido la noche del martes 11 de agosto en el barrio de Guadalupe, en Campeche, y posteriormente trasladado al penal de San Francisco Kobén. Su audiencia de continuación está programada para el lunes 17 de agosto, fecha en la que se definirá su situación jurídica.

JGH