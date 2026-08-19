Yucatán apuesta por más turismo nacional con promoción directa en la Ciudad de México

Yucatán llevó su oferta turística, cultural y gastronómica a la capital del país mediante una jornada de promoción nacional, dirigida a agencias de viajes, turoperadores, asociaciones del sector y medios de comunicación especializados.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), desarrolló una agenda estratégica en la Ciudad de México para fortalecer el posicionamiento del destino y abrir nuevas oportunidades de negocio con los principales actores de la industria turística nacional.

La jornada incluyó un desayuno de trabajo con agentes de viajes y operadores turísticos; encuentros con representantes de medios de comunicación nacionales, y la velada gastronómica "Temporada de sabores de Yucatán", que reunió a prestadores de servicios turísticos, empresas del sector y medios especializados en turismo y gastronomía.

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Durante el evento nocturno, el gobernador Joaquín Díaz Mena recibió un reconocimiento por el impulso y la preservación del patrimonio gastronómico de Yucatán, como parte de las acciones que consolidan al estado como referente culinario y cultural.

Cabe señalar que la AIBG ratificó en enero pasado, durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), a Yucatán como Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronomía Precolombina, reconocimiento que fortalece la promoción del destino ante mercados nacionales e internacionales.

En el encuentro, ante el presidente nacional de Canirac, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, también recibieron distinciones el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, y el chef Pedro Evia, responsable del diseño del menú que se ofreció durante la velada.

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Como parte de la jornada de promoción, el desayuno de trabajo reunió a más de 150 agentes de viajes, mayoristas, turoperadores y representantes de asociaciones turísticas.

Durante el encuentro, Sefotur presentó el destino, realizó un trade show y abrió una sesión de networking con la participación de 35 empresas turísticas de Yucatán, entre turoperadores, haciendas y hoteles, así como representantes de la Unidad de Turismo del Ayuntamiento de Mérida.

El titular de Sefotur, acompañado por la subsecretaria de Promoción Turística, Elizabeth Cole Guerrero, y la directora de Promoción y Ferias Especializadas, Mónica Cervera Martínez, explicó que estas acciones forman parte de una estrategia de promoción directa con los principales actores de la industria turística nacional.

Flota Ocampo detalló que este tipo de encuentros permite generar nuevas oportunidades de negocio, ampliar la difusión de la oferta turística de Yucatán y fortalecer la presencia del destino en mercados estratégicos.

Durante la jornada, se presentaron los principales atractivos, servicios y experiencias de Yucatán, entre ellos la conectividad y las estaciones del Tren Maya, sitios arqueológicos como Chichén Itzá y Uxmal, así como los siete Pueblos Mágicos del estado: Espita, Izamal, Maní, Motul, Tekax, Sisal y Valladolid.

La promoción también incluyó la oferta hotelera y gastronómica de Mérida, además de experiencias de ecoturismo, turismo comunitario y naturaleza; cenotes; Las Coloradas; la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos; la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, y la Riviera Yucatán.