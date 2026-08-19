Clima en Yucatán 20 de agosto: Habrá probables chubascos con tormentas aisladas este jueves

Durante este jueves 20 de agosto se mantendrá la probabilidad de chubascos en Yucatán, mientras las temperaturas rondan entre los 38° C por la tarde.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que este día, debido al ingreso de aire marítimo tropical en combinación con el calentamiento diurno, se presentará cielo medio nublado, con probabilidad dechubascos con tormentas aisladas en Yucatán.

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Además, el ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido al amanecer, con vientos dominantes del este-noreste, tornándose del noreste y norte en la costa de Yucatán, de 15 a 25km/h con posibles rachas mayores a 40 km/h.

Mientras tanto, en Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° C al amanecer.

En las siguientes imágenes te compartimos el #Pronóstico para hoy y los siguientes 3 días en #Campeche, capital, #Mérida, Yucatán y #Cancún, Quintana Roo pic.twitter.com/6lCss4gEUP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 19, 2026

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 25 y 35° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 24 y 36° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 24 y 35° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 22 y 37° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.