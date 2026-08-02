Denuncia presunto fraude familiar en Mérida: mujer asegura que su hijo vendió su casa sin su consentimiento

María Rosalía Herrera Canché denunció que desde hace cinco años mantiene un proceso legal contra su hijo, Miguel Ángel Canché Herrera, a quien acusa de haber vendido la vivienda donde habitaba, en la colonia La Guadalupana en Mérida, sin su autorización.

Aseguró que el caso permanece estancado por la falta de pruebas documentales que no ha podido obtener debido a limitaciones económicas.

La mujer relató que inicialmente manifestó su intención de vender el inmueble por un monto de 300 mil pesos, decisión que tomó, dijo, tras mantener problemas con una vecina.

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Posteriormente su hijo le informó que ya existía un comprador. Más tarde descubrió que la operación fue realizada por un abogado y afirmó que nunca recibió el dinero correspondiente por la venta, pese a que incluso entregó recursos para cubrir supuestos gastos del trámite.

Luego de concretarse la compraventa, señaló que fue obligada a abandonar la vivienda y trasladarse a otro predio en Kanasín.

También denunció que, mientras trabajaba, personas ingresaron al nuevo domicilio y se llevaron sus pertenencias, sin que recibiera apoyo por parte de su hijo.

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Herrera Canché indicó que ha dado seguimiento a la denuncia ante el Ministerio Público y que también fue citada para una prueba de grafoscopía sobre la firma plasmada en la compraventa. Sin embargo, afirmó que no ha podido continuar el procedimiento por falta de recursos para obtener copias certificadas del expediente.

La señora María Rosalía reiteró que busca la nulidad de la operación mediante la cual el inmueble fue transferido a otra persona.