Temporada de pulpo 2026 en Yucatán: esperan beneficiar a 10 mil pescadores y abrir nuevos mercados

Con el inicio de la temporada de captura de pulpo, miles de pescadores yucatecos depositan nuevamente sus expectativas en la especie que durante los últimos años se ha convertido en el principal sostén económico del sector. Después de una temporada complicada para el mero y con la pesquería de langosta apenas en marcha, el molusco vuelve a perfilarse como la actividad que podría aliviar la economía de las comunidades costeras.

La captura comenzó ayer 1 de agosto y se extenderá hasta el próximo 15 de diciembre. Durante ese periodo participarán alrededor de 600 embarcaciones de mediana altura y más de cuatro mil lanchas ribereñas, que darán empleo directo a cerca de 10 mil pescadores distribuidos en los principales puertos del estado.

La titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy), Lila Frías, destacó que el pulpo representa actualmente la pesquería comercial de mayor importancia para la entidad, no sólo por el volumen de producción, sino por la derrama económica que genera para miles de familias y el valor cultural que mantiene en las comunidades del litoral.

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“Sin duda es la pesquería comercial más importante que tiene Yucatán por su abundancia, por su importancia económica y porque es un producto con identificación geográfica, propio de nuestras costas”, afirmó.

La funcionaria explicó que esta actividad conserva un fuerte componente artesanal. Desde la elaboración de la jimba -principal arte de pesca utilizado para capturar el molusco- hasta buena parte de los implementos empleados por la flota ribereña, las herramientas continúan siendo fabricadas por los propios pescadores, una tradición que ha pasado de generación en generación.

El optimismo del sector también responde a los resultados obtenidos el año pasado. Durante la temporada anterior se alcanzó prácticamente la cuota autorizada, con una captura cercana a las 32 mil toneladas, por lo que este año el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca) definirá el nuevo volumen permitido con base en las evaluaciones científicas sobre el estado del recurso.

Frías reconoció que la expectativa económica gira hoy en torno al pulpo, debido a que la captura de mero continúa resentida por la disminución en las poblaciones y los bajos rendimientos, mientras que la temporada de langosta apenas inicia y todavía no genera una derrama significativa para la mayoría de los pescadores.

Buscan nuevos mercados

Además de mantener los niveles de producción, la industria pesquera apuesta por ampliar los destinos de exportación del molusco yucateco.

El presidente de la delegación local de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca), Enrique Sánchez Sánchez, informó que el organismo realiza gestiones para abrir nuevos mercados internacionales, principalmente en China y Rusia, con el propósito de incrementar la comercialización y reducir la dependencia de los compradores tradicionales.

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Recordó que durante la temporada pasada se obtuvieron más de 27 mil 500 toneladas, volumen que permitió mantener el liderazgo de Yucatán como principal productor nacional de pulpo.

Actualmente, explicó, una parte importante de la producción abastece al centro y norte del país, mientras que el mercado internacional mantiene una demanda constante. Colombia figura entre los principales destinos en Sudamérica, en tanto que España, Italia y Francia continúan siendo compradores estratégicos en Europa, donde el pulpo yucateco conserva prestigio por su calidad.

La diversificación comercial, añadió, permitirá fortalecer la rentabilidad de la actividad y ofrecer mayores oportunidades para los productores, en un contexto en el que el sector pesquero enfrenta desafíos derivados de la disminución de otras especies de alto valor comercial y de la incertidumbre que cada temporada acompaña a la actividad extractiva.

Con el arranque oficial de la captura, los pescadores esperan que las condiciones climáticas y la abundancia del recurso permitan repetir los buenos resultados del año anterior y convertir al pulpo, una vez más, en el motor económico de la costa yucateca.