Clima en Yucatán 31 de julio: El mes cerrará con probables lluvias fuertes este viernes

Durante este viernes 31 de julio se espera que las lluvias se mantengan fuertes en Yucatán, mientras que el ambiente seguirá muy caluroso.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” detalló que debido al acercamiento de una Onda Tropical y al calentamiento diurno de la superficie, se prevé probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

Predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos dominantes del sureste, cambiando del noreste y norte por la tarde en costas de Yucatán, de 20 a 30 km/h, con posibles rachas mayores a 45 km/h.

En Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 40° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° C al amanecer.

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Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 25 y 34° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para este día se prevén #Lluvias de fuertes a intensas en regiones de 19 estados de #México. Más información en ⬇️https://t.co/IhnMZyVLL2 pic.twitter.com/mAyUN2jWl4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 30, 2026

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 24 y 35° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 25 y 35° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 23 y 38° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.