Rescatan a menor y mujer extraviados en zona de monte entre Sacchich y Canicab

Un menor de 12 años de edad y una mujer de 26 fueron localizados sanos y salvos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego de extraviarse mientras recorrían un terreno ubicado en una zona de monte del tramo carretero Sacchich–Canicab.

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De acuerdo con el reporte, ambas personas acompañaban a sus familiares, quienes realizaban labores de limpieza en un predio adquirido recientemente. Sin embargo, al alejarse para recorrer los límites del terreno, perdieron la orientación y ya no lograron regresar al punto donde se encontraban los demás.

Ante la situación, se solicitó el apoyo de las autoridades, por lo que elementos de la SSP desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

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Tras varios minutos de recorrido, los rescatistas localizaron al menor y a la mujer a menos de un kilómetro dentro del monte. Ambos se encontraban en buen estado de salud y no presentaban lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital para recibir atención médica.

Finalmente, los elementos de seguridad los acompañaron de regreso hasta la entrada del predio, donde fueron reunidos con sus familiares. El operativo concluyó sin mayores incidentes.