Nuestra Señora de Izamal estrenará nuevo ajuar en su tradicional bajada del 9 de agosto

La devoción hacia Nuestra Señora de Izamal continúa fortaleciéndose con los preparativos para sus próximas celebraciones marianas, y como parte de estas actividades fue entregado un nuevo ajuar que portará la milagrosa imagen patronal durante su tradicional bajada.

El conjunto está integrado por un manto azul, mantilla de encaje y un vestido estilo túnica, piezas que la sagrada imagen lucirá el próximo domingo 9 de agosto, durante la ceremonia de bajada con motivo de las festividades por el Día de la Asunción y el aniversario de su coronación pontificia como Reina y Señora de Yucatán.

La ofrenda fue entregada por integrantes de la familia Rodríguez al fraile párroco del Santuario Arquidiocesano, fray Israel Bernal, quien recibió las prendas y posteriormente fueron colocadas en un sitio especial del presbiterio para su bendición y aspersión con agua bendita durante la celebración eucarística.

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A pocos días de la esperada bajada de la imagen, el Santuario Arquidiocesano de Izamal se prepara para recibir a cientos de devotos que acudirán a participar en las actividades religiosas en honor a la patrona de Yucatán.

Uno de los frailes moradores del convento agradeció a José Miguel Rodríguez Sosa por la entrega del ajuar, así como a todas las personas que han colaborado en la organización de las festividades marianas.

“Siempre las fiestas son bonitas y muy especiales por el hecho mismo de celebrar a Mamá Linda, como le llaman cariñosamente sus devotos a la Virgen de Izamal”, expresó.

Por su parte, Teresita Miranda, coordinadora del grupo de animación mariana, destacó que la entrega del ajuar representa un acto de amor y gratitud de las familias que ofrecen dones a la Virgen como muestra de agradecimiento por favores recibidos, mandas y promesas.

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Durante la misa de acción de gracias se realizó la presentación de las prendas que vestirá la imagen patronal, las cuales fueron ofrecidas como parte del ofertorio antes de ser colocadas bajo resguardo del santuario.

La bajada de Nuestra Señora de Izamal se llevará a cabo el próximo domingo 9 de agosto poco antes del mediodía, dando inicio a la segunda fiesta anual dedicada a la patrona de Yucatán.

Cabe recordar que esta celebración conmemora los 378 años del voto realizado por el cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Mérida para enviar cada 15 de agosto a uno o dos canónigos a oficiar misa en honor a la Virgen, en agradecimiento por el milagro atribuido a su intercesión durante una epidemia de fiebre amarilla que afectó a la provincia.

Asimismo, el próximo 22 de agosto se recordará el 77 aniversario de la coronación pontificia de la imagen, ceremonia realizada en 1949 por el entonces arzobispo de Yucatán, Fernando Ruiz Solórzano.