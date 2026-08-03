Más de 40 mil visitantes abarrotaron las playas de Progreso durante el fin de semana

Más de 40 mil personas visitaron ayer las playas de Progreso y sus comisarías costeras, favorecidas por las altas temperaturas y las condiciones del clima, lo que se tradujo en una intensa actividad para restaurantes, hoteles, comercios y prestadores de servicios turísticos durante uno de los fines de semana con mayor afluencia del actual período vacacional.

Desde las primeras horas del día comenzaron a arribar familias procedentes de Mérida y de diversos municipios del estado, por lo que hacia las 12:00 el malecón tradicional, el internacional y las playas de Chelem, Chuburná y Chicxulub registraban una importante concentración de paseantes.

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Los clubes de playa figuraron entre los puntos con mayor demanda, al ofrecer alimentos y bebidas frente al mar.

Restauranteros también reportaron una elevada afluencia de comensales. Beatriz Ventura, encargada de un establecimiento ubicado al final del malecón, señaló que la jornada dejó ingresos superiores a los obtenidos en fines de semana anteriores de la temporada.

La Dirección de Turismo informó que la ocupación hotelera alcanzó alrededor del 90 por ciento, reflejo del aumento de visitantes que decidieron permanecer más de un día en el puerto durante las vacaciones de verano.

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El operativo de vigilancia implementado por autoridades municipales y estatales permitió mantener presencia de elementos de seguridad en la zona turística, lo que facilitó el desarrollo ordenado de las actividades recreativas y el tránsito de familias por playas y malecones.

Prestadores de servicios consideraron que los resultados obtenidos durante los dos primeros fines de semana del período vacacional mantienen expectativas favorables para el resto de la temporada, al prever que la afluencia continúe durante agosto y siga impulsando la derrama económica en Progreso y sus comisarías.