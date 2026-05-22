“Es difícil salir y también peligroso ingresar": obras en puentes de la vía Mérida-Progreso causan caos

Los cambios viales implementados en la entrada del municipio debido a las obras de reconstrucción de puentes sobre la carretera federal Mérida-Progreso comenzaron oficialmente el pasado miércoles y desde entonces han generado severas complicaciones en la circulación vehicular, según indicaron conductores, quienes explicaron que ahora diariamente se forman largas filas de automóviles que esperan para utilizar esta vía de acceso al puerto.

Desde el arranque de las modificaciones, el tránsito se ha visto afectado principalmente en el tramo cercano al entronque de Chelem y el distribuidor vial de acceso al puerto, donde actualmente el cuerpo B de la carretera opera temporalmente en doble sentido mientras continúan las labores sobre el cuerpo A.

Conductores señalaron que el nuevo esquema de circulación ha provocado confusión, retrasos y situaciones de riesgo, especialmente durante las horas de mayor movimiento vehicular.

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El ciudadano Ángel Ruiz comentó que ingresar al puerto se ha convertido en una tarea complicada debido al congestionamiento que se forma diariamente.

“Es muy difícil y tardado ingresar a Progreso, se hacen filas enormes y prácticamente todo el tráfico se vuelve lento”, expresó.

Por su parte, Ileana Manzano, habitante, manifestó su preocupación por el peligro que representan los cambios de circulación improvisados y la cercanía entre los carriles de entrada y salida.

“Es difícil salir y también peligroso ingresar, porque hay mucha confusión entre los conductores y eso puede provocar accidentes”, indicó.

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De acuerdo con información de la Policía Municipal de Progreso, en apenas dos días de haberse implementado las modificaciones ya se han registrado al menos dos incidentes menores relacionados con el nuevo flujo vehicular. Las autoridades señalaron que hubo choques ligeros sin personas lesionadas, aunque reconocieron que la circulación se mantiene complicada en varios puntos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Guardia Nacional y Policía Municipal continúan realizando labores de orientación vial y agilización del tránsito, además de apoyar con señalamientos temporales y dispositivos preventivos para reducir riesgos.

Las autoridades reiteraron el llamado a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y considerar rutas alternas como la carretera Conkal-Chicxulub Puerto, especialmente para quienes se dirigen hacia comunidades costeras del Oriente del estado.