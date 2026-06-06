Rehabilitación de puentes en Progreso: conoce las vías alternas hacia Chicxulub, Chelem y Telchac

Autoridades municipales informaron que continúan las labores de rehabilitación de los puentes vehiculares ubicados en la entrada de Progreso, por lo que exhortaron a la ciudadanía y visitantes a tomar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos y retrasos en sus traslados hacia la costa yucateca.

De acuerdo con el aviso oficial, los trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura podrían generar afectaciones en la circulación vehicular, especialmente durante las horas de mayor afluencia, por lo que se recomienda planificar los viajes con anticipación.

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¿Cuál es la vía alterna hacia Chicxulub, San Benito y Telchac?

Para las personas que se dirigen hacia la zona este de la costa, incluyendo Chicxulub Puerto, San Benito y Telchac, se recomienda utilizar la carretera Conkal – Chicxulub Puerto, ya que esta ruta permitirá evitar el área de obras ubicada en el acceso principal al puerto de Progreso.

Las autoridades señalaron que esta alternativa ayudará a agilizar la circulación y disminuir los tiempos de espera para quienes visiten estas comisarías costeras durante el fin de semana y los próximos días.

Ruta alterna hacia Yucalpetén, Chelem y Chuburná

En el caso de quienes se trasladan hacia la zona oeste, como Yucalpetén, Chelem y Chuburná, se exhortó a utilizar la desviación por el puente a Chelem, con el objetivo de incorporarse de manera más segura hacia estas comunidades costeras.

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El llamado también incluye conducir con precaución, respetar los señalamientos viales y considerar tiempo extra en los recorridos, debido a la presencia de maquinaria y personal trabajando en la zona.

Finalmente, las autoridades agradecieron la comprensión y colaboración de automovilistas y visitantes, reiterando la importancia de seguir las indicaciones para prevenir accidentes y facilitar la movilidad mientras concluyen las obras de rehabilitación en los accesos a Progreso.

Trabajos durarán hasta septiembre

Los trabajos tendrán una duración estimada de 2 a 3 meses y se suspenderán del 15 de julio al 31 de agosto por la temporada vacacional.

Por ello, el operativo vial contará con la coordinación de la Guardia Nacional, la SSP Yucatán y la Policía Municipal de Progreso.