Clima en Yucatán 5 de agosto: Onda Tropical 25 dejará tormentas fuertes este miércoles

La nueva Onda Tropical número 25 causará afectaciones en Yucatán a partir de este miércoles 5 de agosto, con probables lluvias fuertes en el transcurso del día.

De acuerdo con el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”, la humedad asociada a la Onda Tropical 25, en interacción con el calentamiento diurno de la superficie y una vaguada en el nivel medio de la tropósfera, favorecerá lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Yucatán.

Predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del este-sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, aunque en la tarde se tornarán del este-noreste.

En Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 40° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° C al amanecer.

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Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 22 y 36° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Se pronostican #Lluvias de fuertes a muy fuertes en zonas de 18 entidades de #México, además de que prevalecerá la #OlaDeCalor en regiones de #NuevoLeón, #Tamaulipas, #Oaxaca y #Chiapas durante este martes. Toda la información en https://t.co/DKmQR1QuCk pic.twitter.com/xLACnv54k0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 4, 2026

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 24 y 34° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 24 y 33° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 22 y 38° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.