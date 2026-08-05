¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este miércoles 5 de agosto? Procivy prevé lluvias fuertes en Mérida y más de 40 municipios

Las lluvias regresarán con fuerza a Yucatán este miércoles 5 de agosto, de acuerdo con el pronóstico de la Protección Civil de Yucatán (Procivy), que anticipa precipitaciones de fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento en distintas regiones del estado.

El ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe, en combinación con el establecimiento de una vaguada sobre la Península de Yucatán, favorecerá el desarrollo de tormentas a lo largo del día, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas.

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¿A qué hora lloverá en Yucatán este miércoles 5 de agosto?

Según Procivy, las lluvias comenzarán antes del mediodía en municipios del oriente del estado y, conforme avance la jornada, se desplazarán hacia las zonas centro, suroeste y noroeste, incluyendo la ciudad de Mérida.

Las autoridades no descartan que en algunos municipios las precipitaciones continúen durante la noche, debido a la persistencia de las condiciones favorables para la formación de tormentas.

Lista de municipios donde podría llover este miércoles

De acuerdo con el pronóstico de Procivy, las primeras lluvias se presentarán antes del mediodía en el oriente de Yucatán, donde se encuentran los municipios de Valladolid, Cantamayec, Cuncunul, Chacsinkín, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, Kaua, Peto, Quintana Roo, Sotuta, Tahdziú, Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Uayma y Yaxcabá.

Con el avance de la jornada, las precipitaciones se extenderán hacia la zona centro del estado, afectando a Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel, donde también podrían registrarse tormentas acompañadas de actividad eléctrica.

En el suroeste de Yucatán, Procivy prevé lluvias en Maxcanú, Celestún, Halachó, Chocholá, Kopomá, Opichén, Kinchil, Samahil y Tetiz, principalmente durante la tarde conforme las condiciones de inestabilidad se desplacen sobre la entidad.

Finalmente, en el noroeste del estado, donde se ubica la capital yucateca, se esperan precipitaciones en Mérida, Abalá, Acanceh, Baca, Chicxulub Pueblo, Conkal, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul. Las autoridades no descartan que, en algunos de estos municipios, las lluvias se prolonguen hasta la noche.

Continuará el calor extremo en Yucatán

Aunque se pronostican lluvias en gran parte del estado, el ambiente continuará siendo extremadamente caluroso durante este miércoles 5 de agosto. De acuerdo con Procivy, las temperaturas máximas oscilarán entre 34 y 42 grados Celsius en el interior de Yucatán, mientras que en la zona costera se esperan valores de 32 a 34 grados.

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En cuanto al viento, por la mañana predominará del sureste con velocidades de 10 a 20 km/h. Durante la tarde cambiará al sureste y noreste, alcanzando velocidades de 40 a 50 km/h en la costa, además de rachas superiores a los 60 km/h en las zonas donde se desarrollen tormentas.

Asimismo, las condiciones marítimas en el litoral yucateco contemplan oleaje de aproximadamente 1.5 metros de altura, por lo que se recomienda a embarcaciones menores y actividades náuticas mantenerse atentas a los avisos de las autoridades.

Recomendaciones ante las lluvias

Protección Civil recomienda a la población: