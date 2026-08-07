Manufactura y pesca disparan las exportaciones en Yucatán; ventas al exterior suman 624 mdd en el primer trimestre de 2026

Las exportaciones de Yucatán mantuvieron su dinamismo durante el arranque de 2026. En el primer trimestre del año alcanzaron un valor de 624 millones de dólares, cifra que representó un crecimiento anual de 11.9 por ciento y colocó a la entidad entre las 10 con mayor avance del país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los resultados corresponden a las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF), indicador que mide el comportamiento del comercio exterior en las 32 entidades del país y que refleja la recuperación de sectores estratégicos de la economía yucateca.

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Aunque Yucatán apenas aporta 0.39 por ciento del valor total de las exportaciones nacionales, su ritmo de crecimiento se ubicó por encima del promedio de varias entidades industriales, impulsado principalmente por la manufactura, la pesca y la agroindustria.

Manufactura mantiene el liderazgo

El sector manufacturero continúa como el principal motor del comercio exterior del estado. La fabricación de equipo de transporte concentró 36 por ciento del valor exportado durante el trimestre, seguida de la pesca, con 19 por ciento, actividad que mantiene a Yucatán como uno de los principales proveedores nacionales de pulpo, mero y otras especies marinas para mercados internacionales.

También destacaron la industria joyera, que registró un crecimiento de 70 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior; las actividades pecuarias, con un incremento de 17 por ciento, además de la agroindustria, que aporta 17 por ciento de las ventas al exterior, y el sector textil, con una participación cercana al 10 por ciento.

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Estados Unidos concentra la demanda

El principal destino de los productos yucatecos continúa siendo Estados Unidos, mercado al que se envía la mayor parte de la producción a través del puerto de Progreso, con conexiones hacia la costa este del vecino país. En menor proporción, las exportaciones también tienen como destino Canadá y Cuba.

Tan sólo durante abril, el valor de las exportaciones estatales alcanzó 208 millones de dólares, de los cuales 107 millonescorrespondieron a operaciones comerciales con Estados Unidos.

Especialistas consideran que el crecimiento exportador confirma la diversificación de la economía estatal; sin embargo, advierten que el reto sigue siendo ampliar la presencia de las empresas yucatecas en nuevos mercados y reducir la dependencia del mercado estadounidense, principal socio comercial de la entidad.