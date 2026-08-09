Pintan casa de mujer señalada por presunto envenenamiento de perros en Piedra de Agua en Umán

La tensión aumentó en el fraccionamiento Piedra de Agua luego de que vecinos y activistas acudieran al domicilio de una mujer señalada por habitantes de la zona en relación con la muerte de dos perros y un gato, cuyos cuerpos fueron encontrados con indicios de un posible envenenamiento.

Durante la protesta, los inconformes realizaron pintas en los muros de la vivienda, donde plasmaron mensajes para exigir a las autoridades que esclarezcan los hechos y se actúe contra quien resulte responsable de la muerte de los animales.

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El caso se originó tras el hallazgo de los cuerpos sobre la calle 41 B por 28, frente a un establecimiento comercial. Ante el reporte, elementos de la Policía Municipal de Umán acordonaron el área con el propósito de preservar posibles indicios.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Veterinario Forense acudió al sitio para levantar y trasladar los cuerpos, a fin de practicarles las necropsias correspondientes y determinar la causa de su muerte.

De acuerdo con vecinos, algunas personas habrían observado a una mujer acercarse a las mascotas con un plato de alimento, situación que generó sospechas entre los habitantes. Por ello, solicitaron que se revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona para aportar elementos que permitan identificar a quien resulte responsable.

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Las protestas llevaron posteriormente a vecinos y defensores de los animales hasta el domicilio señalado, donde colocaron diversos mensajes en las paredes como muestra de inconformidad y para demandar que el caso no quede impune.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la responsabilidad de la mujer señalada por los vecinos, por lo que serán las investigaciones y los resultados de las necropsias los que permitan establecer qué ocurrió y determinar, en su caso, si existe alguna responsabilidad penal.

El Ayuntamiento de Umán informó que ya recibió una denuncia penal relacionada con los hechos y aseguró que las investigaciones continúan. La autoridad municipal manifestó además su respaldo a quienes promueven la protección animal y señaló que dará seguimiento al caso dentro del ámbito de sus atribuciones, en coordinación con las autoridades competentes.