Humo de incendio en basurero municipal continúa afectando la carretera de Felipe Carrillo Puerto

Bomberos y personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillo (CAPA) lograron controlar el incendio del basurero municipal, aunque el intenso humo aun persiste sobre la carretera e incluso por la noche la humazón ingresó a la ciudad, por lo que se advierte que de seguir así la ciudadanía pudiera presentar enfermedades respiratorias.

De acuerdo a información dada a conocer por el Director de Bomberos, Neyro Alonso Cen Kauil, señaló que desde que fue reportado el incendio en el basurero municipal, se ha trabajado de manera intensa, y fue en las ultimas horas, cuando se pudo controlar las llamas que emanaba del cerro de basura que se tiene en este lugar.

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Mencionó que luego del intenso trabajo se logró controlarlo y hay visibilidad sobre la carretera, pero el tiempo no ayuda, por el viento, al igual estamos trabajando con un buldócer para remover los desechos y se pueda humedecer los desechos para evitar que se siga consumiendo.

Señaló que las condiciones climatológicas es muy inestable, ya que debido a los fuertes vientos, se puede volver a reactivar el fuego e incluso el humo puede regresar en la carretera, por lo que es necesario a que los conductores de los vehículos tomen las precauciones necesarias para evitar algun accidente.

Mientras que el gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en el municipio Víctor Angulo señaló debido a la emergencia que se presentó con el tema del basurero, nos fue solicitado el apoyo con las pipas cisternas que contamos en esta ciudad, por lo que se tuvo que canalizar el servicio para tratar de liquidar el fuego que estaba afectando en esos momentos la zona, principalmente los operadores de vehículos que por necesidad tienen que pasar por la zona.

Señaló que tan solo ayer, se enviaron mas de 15 pipas de agua para mitigar el fuego, y este día desde a temprana hora se ha empezado a colaborar con el cuerpo de bomberos, y se espera que las próximas horas se tenga controlado y liquidado el incendio.