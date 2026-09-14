Ataque armado en cancha de futbol de Guanajuato deja un muerto y seis heridos

Un ataque armado registrado durante un partido de futbol llanero en San Francisco del Rincón, Guanajuato, dejó como saldo un joven muerto y seis personas heridas.

Los hechos ocurrieron la tarde del 13 de septiembre en una cancha ubicada en el Barrio de Guadalupe, donde se desarrollaba un encuentro deportivo con asistentes en la zona de gradas.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos que viajaban en una motocicleta se acercaron al lugar y uno de ellos disparó en repetidas ocasiones contra personas que se encontraban entre el público.

¿Cómo ocurrió el ataque en San Francisco del Rincón?

Testigos señalaron que los agresores se aproximaron a la zona de gradas antes de abrir fuego.

Según versiones recabadas en el lugar, los atacantes habrían expresado que “iban por dos”, lo que provocó que varios asistentes comenzaran a correr para ponerse a salvo.

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Un video grabado durante el partido captó el momento en el que se escuchan detonaciones y gritos entre las personas presentes.

Los dos presuntos responsables lograron escapar y hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Joven de aproximadamente 25 años murió tras el ataque

Paramédicos acudieron a la cancha y atendieron a seis personas heridas, quienes presentaban distintas lesiones.

La víctima mortal fue identificada únicamente como un joven de aproximadamente 25 años, aunque su nombre no fue dado a conocer.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició una investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

#SEGURIDAD | BAL*CERA INTERRUMPE PARTIDO DE FÚTBOL EN #SANFRANCISCODELRINCÓN; HAY UN MUERT0 Y SIETE HERIDOS🚨



En el minuto 28 del partido, personas armad*s disparar0n contra jugadores y asistentes en el campo deportivo.



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Alcalde condena los hechos y anuncia coordinación con autoridades

Tras la agresión, el alcalde de San Francisco del Rincón, Alejandro Antonio Marún González, condenó el ataque y señaló que la prioridad es atender a las personas lesionadas.

El gobierno municipal informó que trabaja de manera coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno para dar seguimiento al caso y colaborar con las investigaciones.

Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre el estado de salud de los heridos ni sobre la identidad de los agresores.

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