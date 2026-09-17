Localizan con vida a taxista reportado como desaparecido en Chetumal

La Fiscalía General del Estado confirmó la localización con vida de Candelario Murillo López, taxista de 59 años que había sido reportado como desaparecido el pasado 16 de septiembre en la capital del estado. El hallazgo fue difundido oficialmente.

De acuerdo con el reporte inicial, Murillo López fue visto por última vez en la zona de la Multiplaza, lo que generó preocupación entre familiares y compañeros del gremio del volante. La rápida coordinación entre autoridades y ciudadanos permitió ubicarlo horas después, confirmando que se encontraba sano y salvo.

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De acuerdo con los primeros datos, el taxista habría comunicado a su familia que estaba siendo seguido por un vehículo en la zona de la Multiplaza, lo que encendió las alarmas ante la posibilidad de un levantón.

El taxi fue localizado mediante GPS por el propietario de la unidad, quien corroboró que el vehículo no presentaba daños ni golpes. Los cristales estaban arriba y las llaves permanecían en el interior, descartando así un robo o agresión directa contra el automóvil.

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Se desconocen los detalles de la localización del trabajador del volante y las condiciones en las que fue hallado.

La información se difundió rápidamente y provocó la llegada de elementos de distintas corporaciones, quienes acordonaron el área y comenzaron las diligencias.