Vigilan Baja Presión en el Atlántico, ¿se desarrollará un Ciclón cerca de Yucatán? esto dice Protección Civil

Protección Civil de Yucatán (Procivy) mantiene vigilancia permanente sobre una zona de baja presión que presenta 80% de potencial para desarrollo ciclónico, mientras la Tormenta Tropical Cristóbal, ya formada, se mantiene muy alejada del estado y no representa riesgo para la entidad.
La temporada de ciclones tropicales mantiene bajo monitoreo a Yucatán debido a la presencia de varios sistemas en el Atlántico.
De acuerdo con información de Procivy, una baja presión localizada a unos 5,500 kilómetros al este de los límites de Yucatán presenta actualmente un 80% de potencial para desarrollo ciclónico.
Según el pronóstico, este sistema podría dar origen a un sistema tropical durante los próximos dos días. Los modelos meteorológicos más recientes muestran además una tendencia de desplazamiento hacia el oeste, por lo que las autoridades mantienen un seguimiento permanente de su evolución.
Por el momento, no se ha establecido que este sistema represente una amenaza directa para Yucatán, debido principalmente a la gran distancia que lo separa de la entidad. Sin embargo, Procivy continuará vigilando los cambios en su intensidad y trayectoria.
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Tormenta Tropical Cristóbal no representa riesgo para Yucatán
En cuanto a la Tormenta Tropical Cristóbal, Procivy informó que el sistema ya se formó y actualmente se localiza aproximadamente a 1,420 kilómetros al oeste de Las Azores y a más de 4,500 kilómetros de los límites del estado de Yucatán.
Cristóbal presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 95 kilómetros por hora. Su desplazamiento es hacia el este, a una velocidad aproximada de 41 kilómetros por hora.
Debido a su lejanía y a la trayectoria prevista, la Tormenta Tropical Cristóbal no representa riesgo para el estado de Yucatán.
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Aunque actualmente no existe una amenaza directa para la entidad, las autoridades recomiendan mantenerse informados mediante los canales oficiales de Procivy, Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, especialmente ante posibles cambios en la trayectoria o intensidad de los sistemas tropicales.
La recomendación es evitar difundir información no confirmada en redes sociales y consultar únicamente los avisos oficiales conforme avance el monitoreo de la temporada de ciclones tropicales.