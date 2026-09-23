Mercado Municipal de Hoctún tendrá nueva imagen luego de 30 años sin ser remodelado

Después de más de 30 años sin recibir una remodelación integral, el Mercado Municipal de Hoctún se transforma mediante una inversión de 10.5 millones de pesos, destinada a mejorar las condiciones de trabajo de las y los comerciantes y ofrecer un espacio digno, seguro, ordenado y funcional a 6 mil 384 habitantes.

Acompañado por la secretaria de Infraestructura para el Bienestar, Alaine López Briceño, el Gobernador Joaquín Díaz Mena supervisó los trabajos de rehabilitación del inmueble, una intervención que responde a una solicitud constante de las familias y autoridades municipales y forma parte del Plan Bienestar Yucatán, mediante el cual se lleva inversión pública a las comunidades del interior del estado.

La obra integral contempla pisos y muros nuevos, impermeabilización de la azotea, construcción de módulos sanitarios para mujeres y hombres, mejoramiento de las instalaciones eléctricas y de gas, desazolve de la fosa y la cisterna, colocación de una trampa de grasa, así como pintura interior y exterior.

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Al concluir los trabajos, el mercado contará con 15 locales ancla, 15 de variedades, 15 de comida, cuatro de frutas y seis de carnes, además de dos módulos sanitarios, con lo que se mejorarán las condiciones de higiene, orden y seguridad para comerciantes y consumidores.

Durante el recorrido, el director general del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Inccopy), Isaac González Bernal, presentó al Gobernador el proyecto de modernización de la fachada y la nueva distribución del inmueble, además de explicar que actualmente se encuentra en la etapa de demolición de la parte antigua.

González Bernal detalló que los trabajos se dividen en dos bloques: el A, a cargo del Gobierno del Estado, con una inversión de 7.5 millones de pesos, y el B, a cargo del Ayuntamiento, con una aportación de tres millones de pesos.

La nueva distribución incluirá un área para comensales y permitirá ordenar los espacios comerciales que anteriormente se encontraban dispersos, mientras que en la parte trasera se construirán baños y un acceso para camiones de carga, además de habilitar la zona de carnes y el estacionamiento.

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El director general del Inccopy precisó que se conservará la mayor cantidad posible de locales y se modernizarán las distintas áreas del mercado, mientras que el Ayuntamiento remodelará los baños existentes, atenderá el cableado de media tensión y el área de carnes, además de gestionar ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la reubicación del poste ubicado frente a la fachada.

Por su parte, el presidente municipal de Hoctún, Miguel Arjona Sánchez, reiteró su disposición de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para convertir los compromisos asumidos con la población en obras para el municipio.

Al finalizar el recorrido, una delegación de estudiantes del Cecytey solicitó al Gobernador la construcción de un domo para su plantel, ante lo cual Díaz Mena confirmó que la obra se llevará a cabo como parte de las acciones de infraestructura educativa previstas para el municipio.