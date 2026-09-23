Proponen liberar de palapas y camastros las playas del Malecón de Progreso

Habitantes de Progreso, deportistas y usuarios del malecón plantearon la necesidad de recuperar los espacios de playa frente a esta zona turística, mediante una reducción de palapas, sombrillas, sillas, camastros y otras estructuras que ocupan parte de la franja costera.

Los ciudadanos señalaron que, además de permitir mayor espacio para el disfrute de locales y visitantes, mantener despejada la zona arenada contribuiría a mejorar la imagen de uno de los principales atractivos del puerto.

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La petición ha cobrado relevancia con los esfuerzos realizados desde el año pasado en la recuperación de playas al Oriente del Malecón Internacional, donde ya se han colocado volúmenes de arena e incluso geotubos, buscando reducir la erosión.

Los trabajos han permitido observar avances en la recuperación de la franja costera, situación que ha generado buenas expectativas entre usuarios y visitantes, quienes plantearon que los espacios liberados no vuelvan a ocuparse de manera excesiva por infraestructura y mobiliario particulares.

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En este contexto, Jorge Suárez, deportista y usuario frecuente del malecón, consideró: “Sería importante que estos espacios no vuelvan a ocuparse por particulares, sino que estén libres para que la gente pueda disfrutarlos”.

Por su parte, Brisel Alcántara, visitante del interior del estado, consideró que este lugar forma parte de la memoria y tradición de numerosas familias yucatecas.

Indicó que Progreso, como principal puerto del estado y uno de los destinos turísticos más visitados de Yucatán, requiere que sus espacios públicos se mantengan accesibles para todos.