Descartan abandono de recién nacido en el Hospital Juárez de Mérida; una tía materna asumirá su cuidado

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF Yucatán) informó sobre las acciones emprendidas para garantizar la protección y atención de un recién nacido que permanecía bajo atención médica en el Hospital Regional No. 12 “Lic. Benito Juárez” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, el bebé ingresó al hospital luego de un parto imprevisto ocurrido en un domicilio que presentaba condiciones deficientes de higiene. El recién nacido requería atención médica especializada debido a diversos riesgos, entre ellos la posibilidad de sepsis y alteraciones metabólicas.

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La intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay) comenzó después de que el hospital notificara formalmente las condiciones médicas del menor, así como las circunstancias en las que ocurrió su nacimiento.

Posteriormente, el IMSS informó sobre la ausencia de la madre, por lo que la Procuraduría abrió un expediente administrativo para realizar las diligencias correspondientes, conocer la situación familiar del recién nacido y determinar si existían posibles vulneraciones a sus derechos.

Identifican a una tía materna para hacerse cargo del recién nacido

Como parte de las investigaciones, la Prodennay identificó a una tía materna, quien acudió ante la autoridad y manifestó su disposición para hacerse cargo del recién nacido, garantizar los cuidados necesarios y dar seguimiento a sus atenciones médicas.

La familiar también informó que mantuvo contacto continuo durante el periodo en que el bebé permaneció hospitalizado.

Para determinar las condiciones del entorno familiar, la Prodennay solicitó un estudio de entorno social en el domicilio de la tía materna. Los resultados establecieron que el lugar cuenta con condiciones adecuadas y representa una red familiar viable y segura para el cuidado y protección del recién nacido.

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Con base en las diligencias realizadas, el DIF Yucatán señaló que el recién nacido no se encuentra en situación de abandono, debido a que existe una integrante de su familia con disposición y condiciones para asumir su cuidado.

A través de la coordinación entre el IMSS y el DIF Yucatán, se concretó la integración del recién nacido a esta red familiar, quedando bajo el cuidado de su tía materna.

El DIF Yucatán indicó que continuará trabajando, a través de la Prodennay, para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como el respeto de sus derechos y las condiciones necesarias para su bienestar y desarrollo.