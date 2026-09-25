Yucatán y Quintana Roo acuerdan con países del Mundo Maya crear ruta turística multidestino

Yucatán y Quintana Roo, en representación de México, acordaron con Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras impulsar una estrategia conjunta para integrar la oferta turística del Mundo Maya y fortalecer su promoción como una región multidestino.

Los acuerdos se establecieron durante la Reunión del Consejo Directivo y LXXXII Comisión Regional de la Organización del Mundo Maya y el Taller de Creación de la Ruta Turística Multidestino del Mundo Maya, realizados en Copán Ruinas, Honduras, con la participación de autoridades y representantes de los cinco países que integran esta región turística.

Por parte del Gobierno del Renacimiento Maya, el subsecretario de Desarrollo Turístico Sustentable de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), Raúl Paz Noriega, participó en los trabajos orientados a articular la oferta cultural, histórica, natural y comunitaria de Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, con miras a presentar al Mundo Maya como un multidestino de alcance internacional.

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Como parte de los acuerdos, se planteó crear una ruta turística regional multidestino que permita vincular destinos y experiencias de los cinco países. También se desarrollarán Guías de Experiencias Turísticas Comunitarias, con el acompañamiento de la Unesco, para dar continuidad al documento “Viajes por el Mundo Maya”, presentado en 2025 por México en colaboración con ese organismo.

A estas acciones se suma la elaboración y distribución de materiales regionales de promoción, con los que se busca avanzar de la difusión individual de los destinos hacia una estrategia conjunta que facilite la comercialización de experiencias relacionadas con el legado maya y amplíe las oportunidades de participación de las comunidades en los beneficios de la actividad turística.

Durante el encuentro, encabezado por el ministro de Turismo de Honduras, Andrés Ehrler, autoridades y más de 15 turoperadores de la región intercambiaron propuestas para avanzar en una agenda común de promoción y comercialización.

Mediante un videomensaje, la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó los vínculos históricos, patrimoniales y comunitarios que comparten los países del Mundo Maya.

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En representación de la titular de Sectur participó Ana Montaño Medina, directora general de Inversión Turística de esa dependencia y directora ejecutiva de la Organización del Mundo Maya, quien formó parte de los trabajos de coordinación entre las delegaciones para definir acciones conjuntas de promoción turística regional.

Como parte de la participación de Yucatán, Paz Noriega presentó los resultados de K’íiwik: Feria Turística del Mundo Maya 2026, realizada en junio pasado en Mérida como un espacio de vinculación entre compradores, prestadores de servicios y destinos de los países que integran la región.

La edición 2026 reunió a 703 participantes entre compradores, invitados y profesionales del sector turístico, así como a 309 expositores, y generó 4 mil 876 citas de negocios que permitieron ampliar los vínculos comerciales entre los destinos participantes. La siguiente edición de la feria tendrá como sede El Salvador, en 2028.

La conectividad regional también formó parte de los temas abordados durante el encuentro. El gerente general del Aeropuerto Internacional de Chichén Itzá, Alejandro López Salcido, acompañado del director general de la terminal aérea, capitán Salvador Bisogno Peniche, presentó las posibilidades de esta infraestructura para facilitar el traslado de visitantes entre los distintos destinos que forman parte del Mundo Maya.

Los acuerdos alcanzados permitirán continuar el trabajo conjunto entre los cinco países para integrar productos turísticos regionales, ampliar sus posibilidades de comercialización y generar mayores oportunidades de participación para las comunidades vinculadas con el patrimonio cultural, natural y turístico del Mundo Maya.