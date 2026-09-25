María Alejandra Cano representará a Peto en el Certamen de Embajadora Xmatkuil 2026

María Alejandra Cano Solís, de 26 años de edad y licenciada en Enfermería, será la representante de Peto en el certamen Embajadora Xmatkuil 2026, cuya primera semifinal se realizará mañana sábado 26 de septiembre en el municipio de Tzucacab, donde buscará avanzar en esta competencia rumbo a la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.

Para María Alejandra, representar a Peto significa mucho más que portar una banda, pues considera que es una oportunidad para mostrar la identidad, las tradiciones y las raíces de un municipio que se distingue por su gente trabajadora y por mantener viva su cultura maya.

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Entre sus principales motivaciones está el deseo de convertirse en la primera embajadora petuleña en representar a Peto en la Feria Xmatkuil 2026, además de hacer sentir orgullosa a su gente, mostrar las raíces que la identifican y poner en alto el nombre del sur de Yucatán en todo el estado.

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La primera semifinal se llevará a cabo a las 7:00 de la noche en los Domos Dobles de Tzucacab, donde María Alejandra contará con el respaldo de la Porra Blanca, por lo que hizo una invitación a los petuleños para acompañarla y demostrar la unión y el orgullo de Peto durante esta importante etapa del certamen.