Clima en Yucatán 26 de septiembre: Vaguada dejaría lluvias fuertes este sábado

Durante este sábado 26 de septiembre se prevé que la probabilidad de lluvias incrementen en Yucatán, aunque manteniendo las acostumbradas temperaturas calurosas.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que ena vaguada sobre la península y la divergencia en niveles medios y altos, estarán dejando lluvias puntuales fuertes en el oriente y sur de Yucatán.

Entre los municipios probablemente afectados en el Oriente serán Valladolid, Cantamayec, Cuncunul, Chacsinkín, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, Kaua, Peto, Quintana Roo, Sotuta, Tahdziú, Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Uayma y Yaxcabá.

En el Sur se encuentran Ticul, Akil, Chapab, Chumayel, Dzan, Mama, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Teabo, Tekax, Tekit, Tixméhuac y Tzucacab.

Noticia Destacada Multa por subir los puentes del Periférico de Mérida en motocicleta: esto dice el reglamento

Además, el ambiente será de caluroso a muy caluroso en el día y cálido al amanecer, con vientos del este-sureste cambiando por la tarde al norte-noroeste con rachas de 50 km/h hacia la costa.

Este sábado en Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 37° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 24° C al amanecer.

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 22 y 34° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 34° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 24 y 34° C.

Noticia Destacada Feria Yucatán Xmatkuil 2026: estos son los precios de los boletos de El Palenque

En Valladolid, además de temperaturas de entre 23 y 35° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.