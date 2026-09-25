¿Cuánto ganan en promedio un policía, bombero y paramédico de la SSP Yucatán?

Trabajar en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán implica desempeñar funciones relacionadas con la seguridad, atención de emergencias, rescate y auxilio a la población.

Para quienes buscan incorporarse a alguna de estas áreas, uno de los principales aspectos a considerar es el salario que pueden recibir por sus labores.

Noticia Destacada Tren Maya: ¿qué pasa si se queda varado durante el recorrido?

Las percepciones pueden cambiar de acuerdo con el puesto, experiencia, funciones y condiciones de contratación.

¿Cuánto gana un policía, bombero y paramédico en Yucatán?

De acuerdo con los datos salariales disponibles en Indeed, estos son los ingresos promedio aproximados para cada una de estas ocupaciones en Yucatán:

Noticia Destacada Feria Yucatán Xmatkuil 2026: estos son los precios de los boletos de El Palenque

Policías: aproximadamente 10 mil 466 pesos al mes .

aproximadamente . Bomberos: aproximadamente 12 mil 561 pesos al mes .

aproximadamente . Paramédicos: aproximadamente 15 mil 286 pesos al mes.

Las cifras pueden presentar variaciones dependiendo del puesto, la experiencia laboral, la institución y las condiciones de contratación.