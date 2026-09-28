Anuncian concierto gratuito de María José en Umán por el aniversario de la ciudad

Umán se prepara para celebrar su aniversario con un espectáculo musical encabezado por una de las voces más reconocidas del pop mexicano. La cantante María José ofrecerá un concierto gratuito el próximo 22 de noviembre como parte de los festejos organizados en el municipio.

El anuncio fue realizado por la alcaldesa de Umán, Kenia Walldina Sauri, durante una transmisión en vivo a través de TikTok, en la que confirmó la participación de la intérprete en el programa conmemorativo.

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La presentación de María José forma parte de las actividades que el Ayuntamiento prepara para celebrar un nuevo aniversario de la ciudad, por lo que se prevé la asistencia de habitantes de Umán y visitantes procedentes de otros municipios de Yucatán.

María José prepara una noche de éxitos en Umán

Durante el concierto, la cantante podría incluir en su repertorio algunos de los temas que han marcado su carrera como solista, entre ellos “No soy una señora” y “Prefiero ser su amante”, además de otras canciones de su trayectoria musical.

El espectáculo será de acceso gratuito, aunque por ahora las autoridades municipales no han informado si habrá algún mecanismo especial para el ingreso o si se requerirá algún tipo de registro.

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Aún falta confirmar sede y horario del concierto

El Ayuntamiento de Umán señaló que en los próximos días se dará a conocer información adicional sobre la celebración, entre ella el horario y la sede donde María José ofrecerá el concierto, así como el resto de las actividades programadas por el aniversario de la ciudad.

La presentación de “La Josa” será uno de los principales atractivos de la celebración y se espera que reúna a un amplio público durante la jornada conmemorativa.