Entre lágrimas y Las Golondrinas: Despiden a querida maestra de Hopelchén tras 34 años de servicio

Este lunes, en un emotivo evento en la escuela primaria Lázaro Cárdenas, turno matutino, fue despedida para su retiro la profesora Adda Roxana Zapata Pool, quien luego de 34 años de servicio a la educación ha iniciado su proceso prejubilatorio.

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En la cancha de usos múltiples de esa escuela ubicada en el centro de la ciudad de Hopelchén, y después del acto cívico como todos los lunes, se llevó a cabo el evento social en honor a la profesora Roxana.

Estuvieron presentes en este acto histórico el esposo de la maestra Roxana, Sergio Omar Villamonte Rosado, quien también es profesor jubilado, sus hijas Kenia, Cielo y Adda, así como su madre Edelmira Pool Novelo.

El director Jorge Gabriel Pech Tzec, docentes, personal administrativo y de apoyo, así como alumnos, agradecieron a la maestra Roxana por sus 12 años de servicio en esa escuela, y también le cantaron Las Golondrinas, amenizadas por el saxofonista Raúl Lara Ruz.

La profesora Roxana, quien nació el 26 de enero de 1969, cuenta con la Licenciatura en Educación Especial en el área de Audición y Lenguaje de acuerdo al Plan de Estudios de 1989, obtención realizada en la Escuela Normal de Especialización del Estado de Campeche (ENEEC), siendo de la generación 1989-1993.

Se destaca que este miércoles 30 de septiembre será su último día de labores en el salón de clases luego de 34 años de servicio a la educación, de los cuales los últimos 12 fueron en la primaria antes mencionada.

Ella forma parte de la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 15, cuyo director es el profesor Marco Antonio May Chulín, y en este evento de despedida a la maestra Roxana acudió en su representación la profesora Delmy del Rocío Novelo Moreno.

JGH