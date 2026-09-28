Yucatán tendrá lluvias fuertes este lunes 28 de septiembre; estos municipios serán afectados

Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que este lunes 28 de septiembre se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento superiores a 60 km/h en zonas de lluvia, además de temperaturas de hasta 40 grados Celsius en algunas regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones estarán asociadas con la influencia de una vaguada en altura, el paso de una Onda Tropical, el calentamiento diurno y el ingreso de humedad.

¿A qué hora lloverá en Yucatán este lunes 28 de septiembre?

Las lluvias se presentarán principalmente durante la tarde, aunque el horario y la intensidad variarán de acuerdo con la zona. Entre las 15:00 y 18:00 horas, se prevén lluvias puntualmente muy fuertes en:

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Tizimín

Chemax

Calotmul

Temozón

Valladolid

Espita

Sucilá

Durante este mismo periodo se esperan lluvias moderadas y ocasionalmente fuertes, acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica, en municipios del centro de Yucatán.

Posteriormente, entre las 17:00 y 19:00 horas, se pronostican lluvias en Tekax, Motul, Mérida, Kanasín, Umán y Progreso.

Temperatura y vientos en Yucatán hoy

Procivy señaló que el ambiente será muy caluroso a extremadamente caluroso. En el interior del estado se esperan temperaturas máximas de 36 a 39 °C, mientras que en Cantamayec y sus alrededores podrían alcanzar los 40 °C.

En la zona costera, las temperaturas máximas se mantendrán entre 32 y 34 °C. El viento predominará del sureste durante la mañana y cambiará al noreste por la tarde, con velocidades de entre 10 y 20 km/h.

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Sin embargo, durante las lluvias podrían registrarse rachas superiores a 60 km/h, por lo que las condiciones pueden cambiar de manera repentina durante las tormentas.

Además, para este lunes 28 de septiembre se prevé oleaje de 0.5 a 1.5 metros de altura en el litoral yucateco.

Ante las lluvias, actividad eléctrica y rachas de viento, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitaciones.