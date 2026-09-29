Clima en Yucatán 30 de septiembre: Nueva Onda Tropical dejará probables chubascos este miércoles

Durante este miércoles 30 de septiembre se prevé que las lluvias continúen en Yucatán, al igual de las temperaturas muy calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que debido al acercamiento de una nueva Onda Tropical, que se ubicará sobre el mar Caribe occidental, en interacción con el calentamiento diurno de la superficie y una circulación ciclónica en altura, favorecerá con chubascos en Yucatán.

El ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, tornándose del este-noreste en la entidad yucateca.

Te informamos sobre el #Pronóstico del cielo y la temperatura para hoy, así como para los próximos tres días en Mérida, #Yucatán, Campeche, #Campeche y Cancún, #QuintanaRoo. pic.twitter.com/iu2nrqWEaR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2026

Además de las lluvias, se mantendrá un ambiente caluroso durante el día y cálido durante la noche, con vientos dominantes del sureste.

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En Mérida, la temperatura máxima rondará los 37° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

En Progreso, se esperan temperaturas de entre 23 y 35° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 23 y 33° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 23 y 32°.

En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 23 y 34°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

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Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles encharcamientos, inundaciones, reducción de visibilidad y rachas de viento.

Las autoridades también pidieron evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de cables que hayan caído y conducir con extrema precaución durante las precipitaciones, especialmente en momentos de baja visibilidad.

La recomendación es permanecer atentos a la evolución del pronóstico, ya que las lluvias podrían desplazarse gradualmente por diferentes regiones de Yucatán durante la jornada.