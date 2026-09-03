Con misas, procesiones y bailes, inician los festejos a la Virgen de la Natividad en Cansahcab y Sucilá

Con misas, procesiones y bailes tradicionales, los fieles de las comunidades de Cansahcab y Sucilá iniciaron con gran júbilo las festividades en honor a la Virgen de la Natividad, cuya solemnidad se celebrará el próximo martes 8.

En ambas localidades, cientos de devotos se reunieron en sus templos para presenciar la bajada de las imágenes en medio de muestras de fervor y alegría.

Fue un día de gran gala, pues hombres y mujeres lucieron sus trajes regionales. Ellos de blanco total, alpargatas nueva, pulcros sombreros y el infaltable pañuelo.

Ellas, lucieron hermosos ternos decorados con coloridos encajes y flores en sus elaborados peinados.

El común denominador de ambas poblaciones fue la música de charanga, los voladores y el paseo de las embajadoras durante el tradicional convite.

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En el caso de Cansahcab, tuvieron la presencia del arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, quien llegó como parte de las visitas que desde haca varios días realiza a las parroquias del interior del estado para, como buen pastor, escuchar sus necesidades y conocer sus inquietudes.

Por su parte, el párroco Gelmi Germán Chan Cauich, exhortó a la comunidad a continuar con las expresiones populares de religiosidad que deben estar siempre guiadas por el ánimo de ayuda y socorro al más necesitado.

En tanto, las autoridades realizaron el convite de la fiesta recorriendo las calles e invitando a los ciudadanos para sumarse a la fiesta popular que, como es tradición incluirá vaquerías, bailes, corridas de toros y feria.

El convite estuvo seguido de gente de la comunidad y decenas de jaraneros que al final bailaron a las puertas del templo parroquial de San Francisco de Asís.

Por su parte, el maestro Abraham Canul, destacado promotor cultural del municipio, dijo que , todos están contentos con el inicio la celebración dedicada a la Virgen de la Natividad, reina del pueblo.

“La comunidad yucateca, con su jarana, sus coloridos trajes y su alegría, se desborda en las calles anunciando que la fiesta está comenzando, que es el momento de la unidad que brota de la devoción, y de la alegría de muchos de ver a su pueblo feliz. También de muchos migrantes que regresan para afianzar su identidad, venerar a la madre de Dios y divertirse con su familia y abrazar a los suyos”, expresó con emoción.

Asimismo, la venerada imagen de la Virgen de la Natividad fue bajada de su altar para ponerla a un costado del presbiterio.

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Posteriormente fue sacada al atrio pata iniciar la procesión.

De la misma manera, en Sucilá, el párroco Óscar Centeno Ek, destacó la importancia de vivir estas fechas no solamente como una tradición, sino como una oportunidad para fortalecer la fe y reflexionar sobre el significado de la celebración dedicada a la Virgen María.

Durante su mensaje, el sacerdote manifestó la alegría que representa para la comunidad esperar cada año este momento, que da pauta al inicio de las fiestas patronales, pero llamó a los feligreses a no perder de vista el verdadero sentido del novenario dedicado a Nuestra Señora de la Natividad, pues su objetivo conmemorar el nacimiento de quien sería elegida para ser la madre del Salvador.

Exhortó a los asistentes a procurar que cada actividad realizada durante estos días tenga un sentido espiritual y esté apegada al ejemplo de María Santísima, quien señaló que fue una mujer obediente a los mandatos del Creador y un modelo de fe para los creyentes.

Las intenciones de la celebración fueron dirigidas especialmente por el bienestar de todo el pueblo de Sucilá, así como por las familias y el fruto de los trabajos que diariamente realizan sus habitantes y familias..

De esta manera la celebración religiosa se convirtió también en un momento para pedir por la prosperidad, la salud y la tranquilidad de la comunidad.