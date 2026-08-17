Barrera de basura se forma en Yucalpetén: residuos quedan atrapados en el puerto

Pese a los esfuerzos de autoridades y trabajadores para mantener limpio el puerto de abrigo de Yucalpetén, la acumulación de basura continúa siendo uno de los principales problemas ambientales de la zona, donde las corrientes, mareas y vientos concentran toneladas de desperdicios en determinados puntos.

Uno de los sitios más afectados se encuentra en el sector Poniente del puerto, en las inmediaciones de un predio particular y de las instalaciones de la Novena Zona Naval de Yucalpetén, donde permanece una considerable cantidad de residuos atrapados entre la vegetación, la orilla y el agua.

En el lugar pueden observarse botellas de plástico, bolsas, envases, recipientes y diversos objetos que han terminado formando una especie de barrera de desperdicios.

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La zona visible de acumulación abarca aproximadamente 20 metros cuadrados y alcanza una profundidad cercana a los 2.5 m, aunque resulta difícil calcular la cantidad total de basura debido a que parte de ella permanece bajo el agua o atrapada entre la vegetación.

De acuerdo con trabajadores, buena parte de los residuos no necesariamente se genera en el punto donde actualmente se encuentra acumulada, sino que es arrastrada desde distintos sectores del refugio pesquero, marinas y áreas de ciénaga que rodean Yucalpetén.

El pescador Ernesto Chuc explicó que desde hace tiempo se observa este fenómeno en diferentes puntos del puerto, pues los desperdicios que son arrojados irresponsablemente en otros sitios terminan desplazándose con las corrientes hasta quedar atrapados en zonas de menor circulación.

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La situación representa un problema que va más allá de la imagen urbana, debido a que los residuos permanecen durante largos períodos en contacto con el agua y pueden afectar a la fauna marina y al ecosistema. Los plásticos, al degradarse, pueden fragmentarse y permanecer en el ambiente durante años.

La zona de Yucalpetén concentra una importante actividad pesquera y náutica, además de contar con numerosas embarcaciones y marinas, por lo que diariamente existe movimiento de personas, productos y residuos. A ello se suma el desplazamiento natural del agua, que favorece que los desperdicios terminen concentrándose en determinados sectores.

Por ello, usuarios del puerto consideran necesario reforzar la vigilancia y promover una mayor responsabilidad entre pescadores, propietarios de embarcaciones, trabajadores de marinas y visitantes, además de mantener labores permanentes de limpieza en los sitios donde las corrientes suelen concentrar los desperdicios.