Habitantes de Sisal y Chabihau podrán ganar hasta 43 mil 200 pesos por trabajar tres meses en la recuperación de humedales

Habitantes de Sisal y Chabihau podrán recibir hasta 43 mil 200 pesos por persona por participar durante tres meses en trabajos de recuperación de humedales costeros.

El esquema contempla un pago de 600 pesos por jornada, durante siete horas diarias y seis días a la semana, para realizar labores de desazolve, rehabilitación de canales y alcantarillas, recuperación de manantiales, acondicionamiento de suelos y reforestación de manglar.

Las reglas publicadas ayer limitan inicialmente la participación a residentes de Sisal, en Hunucmá, y Chabihau, en Yobaín, dos comunidades ubicadas en una franja costera donde los humedales enfrentan alteraciones en su funcionamiento natural.

Obstáculos a los pasos de agua

El propio diagnóstico estatal reconoce que parte del deterioro se encuntra relacionado con carreteras, bordos costeros e infraestructura que obstaculizan el movimiento del agua.

Noticia Destacada Puerto de Altura de Progreso avanza hacia una nueva etapa de su ampliación: obras de su tercera fase arrancarían en octubre

Entre las consecuencias señaladas aparecen degradación del manglar, acumulación de nutrientes en el agua y azolvamiento de los canales naturales de drenaje.

A lo largo de la costa, desde Celestún hasta El Cuyo, se han identificado poco más de 30 puntos donde el flujo hidráulico presenta obstrucciones, principalmente por caminos pavimentados y bordos.

En algunos sectores también se menciona a infraestructura de sistemas de agua potable como obstáculo para la circulación dentro de la ciénaga.

Trabajo directo en el humedal

Las cuadrillas podrán estar integradas por hasta 40 personas y recibirán herramientas y materiales para las labores.

El equipo previsto incluye palas, picos, machetes, motosierra, combustible, medidores de pH, geotextil, botas y protección personal.

Los participantes deberán tener entre 20 y 60 años, residir en alguna de las dos localidades y acreditar al menos un año de experiencia en restauración de ecosistemas costeros o manglares.

También se establece que no podrán participar servidores públicos ni recibir simultáneamente otros apoyos gubernamentales que resulten incompatibles con el programa.

Noticia Destacada Enfermedades el corazón provocan 903 muertes en tres meses en Yucatán; hubo más decesos de hombres que de mujeres

En caso que las solicitudes superan los recursos disponibles, tendrán prioridad aquellos quienes demuestren mayor experiencia, así como mujeres e integrantes de pueblos indígenas.

Una costa bajo presión

El programa parte de un diagnóstico que reconoce pérdidas históricas de manglar y alteraciones acumuladas durante décadas.

Según el documento, entre 1988 y 2004 desaparecieron 2 mil 879 hectáreas de manglar en la costa yucateca, con mayor afectación en la zona oriental.

Ese dato deberá revisarse antes de cierre porque el promedio anual consignado en el mismo documento no coincide aritméticamente con el total reportado.

El diagnóstico señala que alrededor de 70% de las especies comerciales depende de lagunas costeras durante alguna etapa inicial de su desarrollo, por lo que la degradación de esos sistemas puede repercutir en actividades pesqueras.

La intención del esquema es intervenir puntos donde el intercambio de agua ha sido modificado y recuperar condiciones que permitan restablecer parcialmente la dinámica de los humedales.

Entre las acciones previstas aparecen la apertura y limpieza de canales, rehabilitación de alcantarillas, recuperación de manantiales y acondicionamiento para la formación de petenes.

Convocatoria en próximos días

La Secretaría de Desarrollo Sustentable deberá publicar la convocatoria en un plazo máximo de 10 días naturales a partir de la entrada en vigor de las reglas.

El programa podrá repetirse cada año y las futuras convocatorias deberán emitirse en durante el primer semestre de cada ejercicio fiscal. Por ahora, Sisal y Chabihau serán las primeras comunidades contempladas.

El alcance real dependerá del número de personas seleccionadas, los recursos asignados y la superficie que logre intervenirse durante los tres meses de trabajo.