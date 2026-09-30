¿No tienes pareja? Conoce cuántos solteros hay en Yucatán según el Inegi

El Inegi dio a conocer nuevos datos sobre la situación conyugal de la población de Yucatán, como parte de los resultados de la Encuesta Intercensal 2025. Las cifras muestran qué porcentaje de hombres y mujeres de 12 años y más se encontraba soltero, casado o en unión libre.

El reporte, con información levantada con referencia al 15 de octubre de 2025, también permite conocer cómo se distribuye la población según su situación conyugal en el estado y particularmente en Mérida.

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¿Cuántos yucatecos están solteros?

De acuerdo con el Inegi, en Yucatán 36.2% de los hombres declaró estar soltero en 2025. En el caso de las mujeres, 30.9% de las yucatecas dentro del mismo grupo de edad reportó encontrarse en soltería.

La diferencia entre ambos sexos fue de 5.3 puntos porcentuales, al registrar los hombres una proporción mayor de personas solteras que las mujeres.

Estos datos forman parte del apartado de situación conyugal de la Encuesta Intercensal 2025, que estimó que Yucatán tenía una población total de 2 millones 506 mil 448 habitantes.

¿Hay más solteros que casados en Mérida?

En Mérida, la proporción de personas solteras también fue significativa. Según los datos del Inegi, 36.7% de la población se encontraba soltera, mientras que 35.6% estaba casada.

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De esta manera, en la capital yucateca la proporción registrada para la población soltera fue ligeramente superior a la correspondiente a las personas casadas.

¿Qué porcentaje de yucatecos está casado?

La población casada representó 37.7% de los hombres en Yucatán durante 2025. Entre las mujeres, el porcentaje de población casada fue de 41.1%, es decir, 3.4 puntos porcentuales por encima del registrado entre los hombres.

Esto muestra una diferencia en la distribución de la situación conyugal entre hombres y mujeres en la entidad.

¿Cuántos viven en unión libre en Yucatán?

La unión libre también representa una parte importante de la población yucateca.

En 2025, 13.7% de los hombres declaró vivir bajo esta modalidad, mientras que entre las mujeres el porcentaje fue de 13.9%.

En conjunto, los datos del Inegi permiten observar cómo se distribuye la población de Yucatán entre soltería, matrimonio y unión libre, con diferencias entre hombres y mujeres y variaciones particulares en Mérida.