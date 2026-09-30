Tres pescadores de Chicxulub Puerto son hallados con vida tras desaparecer en el mar

Luego de varias horas de incertidumbre y una búsqueda emprendida principalmente por familiares y pescadores, fueron localizados sanos y salvos los tres hombres de mar de Chicxulub Puerto que el martes por la tarde habían sido reportados como extraviados a bordo de la lancha Renata.

Según se averiguó, la embarcación habría quedado sin propulsión durante su navegación, situación que habría impedido a los pescadores retornar a tierra como lo hacían habitualmente y que permanecieran a la deriva durante varias horas.

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El reporte de la desaparición movilizó a familiares, pescadores de Chicxulub Puerto y ribereños de otros puntos cercanos, quienes se organizaron por cuenta propia para realizar recorridos de búsqueda, ante la preocupación generada por el paso de las horas sin noticias de los tripulantes.

De acuerdo con familiares y pescadores que participaron en las labores, durante las primeras horas la intervención de elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) habría sido limitada, señalándose que los trabajos oficiales se realizaron durante aproximadamente una hora y que una nueva salida estaba prevista para la mañana de ayer.

La situación generó molestia y preocupación entre las familias, que permanecieron durante la noche pendientes de cualquier información, mientras integrantes del sector pesquero continuaban con los trabajos para tratar de ubicar la embarcación.

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Durante las primeras horas de ayer, llegó la noticia esperada: los tres tripulantes de la Renata fueron localizados y remolcados a tierra para reencontrarse con sus familiares.

Personal de la SSP y paramédicos acudieron al sitio para interceptar y valorar a los pescadores, quienes se encontraban aproximadamente a 200 metros de la orilla. Tras la revisión correspondiente, se constató que estaban con vida y sanos.

El reencuentro estuvo marcado por escenas de alegría y alivio entre los familiares, quienes habían permanecido en espera desde el martes, así como entre los pescadores que participaron en las labores de búsqueda.

Sin embargo, el desenlace también dejó inconformidad, pues cuestionaron la limitada respuesta de las autoridades durante las primeras horas de la emergencia y señalaron que gran parte de las acciones de búsqueda fueron realizadas por integrantes del propio sector pesquero.

Finalmente, los tres hombres regresaron a Chicxulub Puerto, poniendo fin a varias horas de angustia para sus familias y para la comunidad, que permaneció atenta a su localización.