Problemas en el Circuito Metropolitano del Va y Ven en Mérida: ATY interviene y anuncia medidas

Las rutas del Circuito Metropolitano operan con normalidad desde el inicio del servicio de este lunes, luego de que la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) implementara medidas para garantizar la continuidad de la movilidad de los usuarios.

La dependencia informó el domingo que tomó acciones ante el incumplimiento de la empresa concesionaria Circuito Metropolitano S.A. de C.V., responsable de prestar el servicio en estas rutas, con el objetivo de evitar afectaciones a quienes utilizan diariamente este sistema de transporte público.

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De acuerdo con la ATY, para mantener la operación y cobertura de las rutas se contó con el apoyo de Movilidad Urbana Mérida S.A.P.I. de C.V., lo que permitió que el servicio se mantuviera disponible desde el inicio de actividades de este lunes.

Usuarios deberán tomar precauciones este lunes

Aunque la ATY aseguró que actualmente se brinda el servicio en las rutas del Circuito Metropolitano, los usuarios deberán tomar precauciones este lunes, ya que la intervención para garantizar la operación podría generar ajustes en la prestación del servicio.

Por ello, quienes tengan previsto utilizar estas rutas deberán considerar posibles cambios en los tiempos de traslado y mantenerse atentos a los avisos oficiales de la Agencia de Transporte de Yucatán.

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La dependencia señaló que la intervención tiene como finalidad garantizar que las y los usuarios puedan realizar sus traslados de manera segura y oportuna, ante el incumplimiento detectado por parte de la empresa concesionaria.

La ATY refrendó su compromiso de supervisar la prestación del transporte público en Yucatán y aseguró que continuará implementando las medidas necesarias cuando se presenten incumplimientos que puedan afectar la movilidad de la ciudadanía.