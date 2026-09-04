Yucatán alista vigilancia especial por las celebraciones de las fiestas patrias

Ante la proximidad de las fiestas patrias y el regreso a clases, el gobernador Joaquín Díaz Mena pidió reforzar la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad en Yucatán, con el objetivo de mantener condiciones de tranquilidad durante las celebraciones que se realizarán en los municipios del estado.

Durante la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, el mandatario también planteó fortalecer la vigilancia vial y mantener presencia preventiva en los alrededores de los planteles educativos, debido al incremento en la movilidad que se registra durante los horarios de entrada y salida de las escuelas.

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Díaz Mena señaló que el inicio del curso escolar genera una mayor circulación de vehículos y peatones en calles, cruceros y zonas cercanas a las escuelas, por lo que consideró necesario que las corporaciones mantengan una coordinación estrecha y actúen de manera preventiva para atender posibles situaciones.

El gobernador destacó que el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5I) se encuentra disponible para las distintas corporaciones de seguridad, con el propósito de monitorear y dar seguimiento a los reportes que se generen.

“La paz de Yucatán es un patrimonio que debemos cuidar de manera permanente para que las familias yucatecas vivan con tranquilidad. El C5I está a disposición de todas las corporaciones para monitorear y atender de inmediato cualquier situación que se presente”, afirmó.

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En la reunión participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la 17/a. Zona Aérea Militar, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y las policías municipales, instituciones que mantienen acciones coordinadas en materia de seguridad en el estado.

Como parte de los temas abordados, se planteó mantener especial atención en los periodos de mayor concentración de personas y tránsito vehicular, tanto por las actividades relacionadas con las fiestas patrias como por la actividad cotidiana derivada del regreso a clases.

Finalmente, Díaz Mena reconoció el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en las acciones de coordinación en materia de seguridad implementadas en Yucatán.