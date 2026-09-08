Anuncian tres días de corte de agua en Progreso por trabajos relacionados con el Tren Maya

El Sistema Municipal de Agua Potable de Progreso (SMAPAP) informó que el suministro de agua potable será suspendido temporalmente en Chuburná, Chelem y Yucalpetén durante los días miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de septiembre de 2026.

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De acuerdo con el aviso, la interrupción del servicio está relacionada con trabajos del Tren Maya que se realizarán en la zona de Sierra Papacal, por lo que se prevén afectaciones en el suministro para habitantes de estas comunidades.

Para atender las necesidades de la población durante la interrupción del suministro, el Sistema Municipal de Agua Potable de Progreso señaló que mantendrá apoyo mediante servicio de pipas en las zonas afectadas.

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El organismo también pidió a los habitantes mantenerse atentos a los avisos oficiales del SMAPAP, donde se dará a conocer cualquier actualización relacionada con los trabajos y la prestación del servicio.

La suspensión será temporal y abarcará tres días consecutivos, por lo que se recomienda a las familias de Chuburná, Chelem y Yucalpetén tomar sus precauciones con anticipación para evitar complicaciones por la falta de agua potable.