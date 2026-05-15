“Es terrible”: familias de la colonia Bellavista en Campeche padecen desabasto de agua potable

Afectaciones en sus actividades diarias, dificultades para asearse de manera constante y para lavar alimentos, forman parte de los problemas que enfrentan más de 50 familias de la calle 1 de la colonia Bellavista, debido a la falta de suministro regular de agua potable.

Los habitantes señalaron estar molestos porque el Ayuntamiento de Campeche y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac) no les informan con anticipación sobre las suspensiones del servicio, lo que les impide tomar previsiones. En este contexto, los ciudadanos Santa, Manuel, Rita, Aracely y Candelaria coincidieron en que la situación es “terrible”.

La señora Candelaria, de 76 años y con más de 20 viviendo en la zona, explicó que anteriormente las suspensiones de agua duraban como máximo un día, pero ahora los cortes son más prolongados y sin aviso, además de que no reciben ningún apoyo mediante pipas.

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Por su parte, doña Santa comentó que, en caso de necesitar agua, debe bajar hasta el área del parque “Venustiano Carranza” para conseguirla, lo que implica un esfuerzo considerable al tener que regresar con el vital líquido cuesta arriba.

En tanto, don Manuel señaló que ha buscado comunicarse con el encargado del suministro en la zona para solicitar información sobre los horarios de distribución, sin obtener respuestas claras, lo que incrementa la incertidumbre entre los vecinos.

Zona de obras

De acuerdo con el Ayuntamiento de Campeche, la única postura oficial sobre las afectaciones corresponde a trabajos de cambio de tuberías en un tramo de aproximadamente 150 metros en la colonia Bellavista.

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El Smapac informó que en la zona se detectó una obstrucción por sarro de tipo lodoso, luego de múltiples reportes ciudadanos por deficiencias en el suministro de agua potable en la capital campechana.

Sin embargo, los habitantes señalan que, pese a estas obras, no se han implementado medidas de apoyo como el envío de pipas o suministro alterno de agua, lo que mantiene las quejas y la inconformidad en la colonia.