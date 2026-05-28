Detectan daños a manglares de Yucatán por desmontes y desarrollos turísticos irregulares

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que, como parte de las acciones del Operativo Nacional de Inspección y Vigilancia en Ecosistemas Costeros, en los municipios de Progreso, Hunucmá, Celestún y Dzidzantún se detectaron desmontes en aproximadamente 5 mil metros cuadrados de humedales, manglares y dunas costeras. Además, se identificaron obras de relleno, construcción de espigones y desarrollos turísticos que no contaban con autorización ambiental.

Con el objetivo de proteger los ecosistemas costeros y la zona federal marítimo terrestre, del 11 al 17 de mayo la Profepa, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, realizó el Operativo Nacional de Inspección y Vigilancia en Ecosistemas Costeros en 17 entidades federativas, con la participación de 139 elementos de la Profepa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, policías estatales y locales, autoridades municipales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

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“La Profepa refuerza sus acciones de inspección y vigilancia en ecosistemas costeros y en la zona federal marítimo terrestre para frenar el deterioro ambiental provocado por obras y actividades ilegales y para garantizar la protección de manglares, dunas, humedales, ríos y zonas federales, estratégicos para la biodiversidad, la protección de las costas y la seguridad ambiental y económica de las comunidades”, señaló la procuradora, Mariana Boy Tamborrell.

Como resultado del operativo se realizaron 94 inspecciones, de las cuales 64 fueron en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en ecosistemas costeros, humedales, manglares, selvas, lagunas, ríos, esteros y 30 en materia de la Zofemat por ocupación, uso y aprovechamiento irregular de Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.

Derivado de estas acciones se impusieron 44 clausuras y se aseguraron dos retroexcavadoras en los estados de Tamaulipas y Yucatán.

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En Tamaulipas se clausuraron dos desarrollos inmobiliarios en Ciudad Madero por afectar dunas costeras; en uno de los sitios se detectaron obras y rellenos sobre una superficie de mil 182.5 m² y se aseguró maquinaria pesada.

Asimismo, frente a Playa Miramar se detectaron 13 nuevas obras construidas sobre dunas costeras y en Soto La Marina se clausuraron actividades de relleno para ganar terreno sobre el cauce del río.

Cabe destacar que en los municipios de Progreso, Hunucmá, Celestún y Dzidzantún se realizaron siete inspecciones de impacto ambiental. Se detectaron daños en humedales, manglares y dunas por desmontes en cerca de 5 mil m², obras de relleno, construcción de espigones y obras turísticas sin autorización. Se impusieron seis clausuras totales temporales y se aseguró una retroexcavadora.