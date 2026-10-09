Huracán Isaías se aleja de México, pero provocará fuertes lluvias en Yucatán este 9 de octubre

El Huracán Isaías, de categoría 2, continúa su desplazamiento por el Golfo de México y se aleja del territorio nacional, aunque sus efectos todavía provocarán lluvias fuertes en Yucatán durante este viernes 9 de octubre, informó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Durante un enlace en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la funcionaria explicó que el fenómeno meteorológico ya se encuentra a una distancia considerable de las costas mexicanas.

¿Qué efectos tendrá el huracán Isaías en Yucatán?

Velázquez Alzúa señaló que, pese a su alejamiento, el Huracán Isaías continuará con efectos de lluvia en Yucatán durante el transcurso de este viernes.

La titular de Protección Civil precisó que el sistema mantiene una intensidad de categoría 2 y sigue una trayectoria que lo llevará hacia territorio de Estados Unidos.

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De esta manera, el ciclón continuará su desplazamiento fuera de México, aunque las precipitaciones asociadas con el fenómeno todavía estarán presentes en la península de Yucatán.

Tormenta tropical Rachel también se aleja de México

Durante su informe, la coordinadora nacional de Protección Civil también dio a conocer que Rachel perdió intensidad y se degradó a Tormenta Tropical.

Explicó que el sistema actualmente se aleja del territorio mexicano, pero podría ingresar nuevamente durante el fin de semana por el norte de Baja California, aunque con una intensidad considerablemente menor.

La funcionaria indicó que Rachel favorecerá la presencia de lluvias en esa región del país.

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