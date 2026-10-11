Colonias de Mérida tendrán afectaciones en el servicio de agua.

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) emitió un aviso oficial a la ciudadanía para informar que la Planta Potabilizadora Mérida III presenta afectaciones técnicas que han reducido su capacidad operativa. Actualmente, la infraestructura se encuentra funcionando únicamente al 60% de su rendimiento habitual.

Como consecuencia de esta baja en la operación, la dependencia señaló que se podrían registrar bajas presiones o suspensiones temporales en el suministro de agua potable dentro de la zona de influencia de la planta. El área afectada abarca diversas colonias y fraccionamientos de la capital yucateca que dependen directamente de este sistema.

La JAPAY comunicó que su personal especializado ya labora en el sitio para atender las fallas y regularizar la operación del sistema al 100% a la brevedad. Asimismo, la institución solicitó la comprensión de la población y exhortó a los usuarios a hacer un uso racional del agua almacenada mientras se concluyen los trabajos.

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¿Qué zonas de Mérida se verán afectadas por la falta de agua?

Fue por medio de sus redes sociales que JAPAY dio a conocer las zonas de Mérida que se verán afectadas por la reducción en la capacidad operativa de la Planta Potabilizadora Mérida III. Esto con la finalidad de que la ciudadanía tome sus precauciones por las posibles fallas en el servicio de agua.

#Aviso🔔 Informamos a la ciudadanía que la planta Potabilizadora Mérida III, se encuentra presentando afectaciones que han disminuido su operación al 60%. Debido a esta condición, podrían llegar a presentarse bajas de presión en algunas partes de la zona de influencia. (1/2) https://t.co/REgANhNjlG — Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (@JAPAYOficial) October 12, 2026

Entre las colonias que se verán afectadas se encuentran:

Los Reyes

Manuel Ávila Camacho II

Montebello

Nueva Pacabtún

Pacabtún

Salvador Alvarado Oriente

San Antonio Cucul

San Antonio Kaua IV

San Juan Grande

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