Japay alerta por baja presión de agua en Mérida HOY miércoles 30 de septiembre: conoce las zonas afectadas

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) informó que este miércoles 30 de septiembre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de mantenimiento en la Planta Potabilizadora Mérida III, por lo que podrían registrarse bajas de presión en el suministro de agua potable en diferentes zonas de Mérida.
De acuerdo con el aviso de Japay, las labores de mantenimiento podrían afectar temporalmente el servicio en fraccionamientos y colonias que reciben agua de esta planta, mientras se llevan a cabo los trabajos correspondientes.
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¿Qué zonas de Mérida podrían tener baja presión de agua?
Japay señaló que entre las zonas que podrían presentar afectaciones se encuentran los siguientes fraccionamientos y colonias:
Fraccionamientos:
- Ampliación Las Brisas
- Bosques de Altabrisa
- Bosques de Oriente
- Brisas del Norte
- Chuminópolis
- Del Carmen
- Del Parque
- Emilio Portes Gil
- Fidel Velázquez
- Gran Royal Altabrisa II
- Las Palmas
- México Norte
- Montealbán
- Montevideo
- Pinos del Norte
- Pinos Etapa II
- Privada Emilio Portes Gil
- Privada Mediterráneo
- Privada Miraflores
- Privada Montreall Plus
- Privada San Antonio Cucul
- Privada Turquesa
- Privada Autotransporte CTM
- Puerta del Sol II
- Renacimiento Cámara de Comercio Norte
- Residencial San Antonio
- Residencial Sol Campestre
- Royal Montebello
- San Ramón
- Vergel I
- Vergel II
- Villareal
- Villas “La Hacienda”
- Villas Montejo
- Wallis
- Xamán-Kab
- Xamán-Tan
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Colonias:
- Los Reyes
- Manuel Ávila Camacho II
- Montebello
- Nueva Pacabtún
- Pacabtún
- Salvador Alvarado Oriente
- San Antonio Cucul
- San Antonio Kaua IV
- San Juan Grande
¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua?
Japay indicó que estará trabajando para restablecer el servicio de agua potable lo más pronto posible, por lo que pidió a la ciudadanía tomar previsiones ante una posible disminución temporal en la presión del suministro.
La dependencia agradeció la comprensión de los usuarios durante el tiempo que duren las labores de mantenimiento realizadas en la Planta Potabilizadora Mérida III.