Japay alerta por baja presión de agua en Mérida HOY miércoles 30 de septiembre: conoce las zonas afectadas

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) informó que este miércoles 30 de septiembre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de mantenimiento en la Planta Potabilizadora Mérida III, por lo que podrían registrarse bajas de presión en el suministro de agua potable en diferentes zonas de Mérida.

De acuerdo con el aviso de Japay, las labores de mantenimiento podrían afectar temporalmente el servicio en fraccionamientos y colonias que reciben agua de esta planta, mientras se llevan a cabo los trabajos correspondientes.

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¿Qué zonas de Mérida podrían tener baja presión de agua?

Japay señaló que entre las zonas que podrían presentar afectaciones se encuentran los siguientes fraccionamientos y colonias:

Fraccionamientos:

Ampliación Las Brisas

Bosques de Altabrisa

Bosques de Oriente

Brisas del Norte

Chuminópolis

Del Carmen

Del Parque

Emilio Portes Gil

Fidel Velázquez

Gran Royal Altabrisa II

Las Palmas

México Norte

Montealbán

Montevideo

Pinos del Norte

Pinos Etapa II

Privada Emilio Portes Gil

Privada Mediterráneo

Privada Miraflores

Privada Montreall Plus

Privada San Antonio Cucul

Privada Turquesa

Privada Autotransporte CTM

Puerta del Sol II

Renacimiento Cámara de Comercio Norte

Residencial San Antonio

Residencial Sol Campestre

Royal Montebello

San Ramón

Vergel I

Vergel II

Villareal

Villas “La Hacienda”

Villas Montejo

Wallis

Xamán-Kab

Xamán-Tan

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Colonias:

Los Reyes

Manuel Ávila Camacho II

Montebello

Nueva Pacabtún

Pacabtún

Salvador Alvarado Oriente

San Antonio Cucul

San Antonio Kaua IV

San Juan Grande

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua?

Japay indicó que estará trabajando para restablecer el servicio de agua potable lo más pronto posible, por lo que pidió a la ciudadanía tomar previsiones ante una posible disminución temporal en la presión del suministro.

La dependencia agradeció la comprensión de los usuarios durante el tiempo que duren las labores de mantenimiento realizadas en la Planta Potabilizadora Mérida III.