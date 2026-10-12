Hallan sin vida a una mujer de 77 años en Bokobá; su nieta es detenida como presunta responsable

Las autoridades investigan la muerte de una mujer de 77 años cuyo cuerpo fue localizado al interior de su domicilio en Bokobá, Yucatán. Su nieta fue detenida como la presunta responsable.

Reportes indican que la víctima presentaba lesiones presuntamente ocasionadas con un arma blanca, así como quemaduras en parte del cuerpo, por lo que se realizan las diligencias para esclarecer las circunstancias del caso.

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El hallazgo habría ocurrido cuando uno de los hijos de la adulta mayor llegó a la vivienda y la encontró sin signos vitales.

Tras dar aviso a las autoridades, elementos acudieron al inmueble para llevar a cabo las primeras actuaciones y recabar indicios que permitan establecer cómo sucedieron los hechos.

De acuerdo con testimonios, horas antes del descubrimiento se habría registrado una discusión entre la mujer y su nieta, de 28 años, quien presuntamente fue vista cuando salía de la propiedad. Esta versión forma parte de los reportes iniciales y deberá ser corroborada durante las investigaciones.

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Por estos hechos, la nieta fue detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes, que investigan su probable participación.

El caso permanece bajo investigación para determinar cómo ocurrió la muerte de la mujer y establecer las responsabilidades que correspondan, sin prejuzgar sobre la situación jurídica de la detenida.