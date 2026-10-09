Chofer del Va y Ven y motociclista se enfrentan a golpes en calles de Mérida

Un presunto incidente de tránsito terminó en una pelea entre el conductor de una unidad del sistema de transporte público Va y Ven y un motociclista, quienes se enfrentaron a golpes en plena vía pública, en calles de Mérida.

El altercado quedó registrado en un video grabado por pasajeros que viajaban a bordo del autobús, quienes captaron el momento en que ambos hombres terminaron en el pavimento y comenzaron a agredirse físicamente, ante la mirada de otras personas que se encontraban en el lugar.

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Las imágenes muestran el enfrentamiento entre los dos involucrados; sin embargo, hasta el momento no se han precisado las causas que originaron la discusión ni las circunstancias en las que ocurrió el presunto hecho de tránsito.

Tampoco se ha informado si la pelea estuvo relacionada con alguna maniobra de circulación o un desacuerdo previo entre ambos conductores.

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Hasta ahora, se desconoce si alguno de los involucrados sufrió lesiones a consecuencia de los golpes o si las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido.