Bajan 24% las muertes por suicidio en Yucatán, pero conserva la segunda tasa más alta del país

Yucatán redujo en casi una cuarta parte las muertes por suicidio durante el 2025, pero el descenso no eliminó uno de los principales problemas de salud pública del estado: la entidad se mantuvo con la segunda tasa más alta del país.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que en el 2025 la tasa estatal fue de 13.7 suicidios por cada 100 mil habitantes, únicamente por debajo de Chihuahua, que registró 13.8. El promedio nacional fue de 6.7.

La posición de Yucatán representa una mejora frente al 2024, cuando registró una tasa estandarizada de 16.2 y también ocupó el segundo lugar nacional.

En números absolutos, la Secretaría de Salud estatal informó que los casos disminuyeron de 331 en el 2024 a 252 en el 2025, una reducción cercana a 24 por ciento y equivalente a 79 muertes menos.

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El dato, sin embargo, corresponde a la comparación entre esos dos años y no significa que exista todavía una reducción de 24 por ciento durante el 2026.

Canales de apoyo

En su balance más reciente, el secretario de Salud estatal, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, presentó las acciones desplegadas este año para detectar y atender personas en riesgo.

La denominada Línea Amiga ha brindado 9 mil 397 atenciones con personal capacitado, mientras que el protocolo Código 100 reporta 3 mil 919 intervenciones oportunas.

La estrategia se ha concentrado también en escuelas.

Durante el 2026 se realizaron 51 mil 599 tamizajes entre estudiantes y, a partir de esas evaluaciones, 2 mil 730 fueron identificados con algún nivel de riesgo, de acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Salud.

A esas acciones se suma la capacitación de 12 mil 126 personas para reconocer señales de alerta, orientar y canalizar a quienes requieran atención especializada.

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El Gobierno estatal también ha ampliado durante el año las actividades de prevención en planteles educativos. En septiembre informó que más de 27 mil estudiantes de 40 escuelas participarían en acciones de sensibilización y salud mental.

Contexto nacional

El contexto nacional mantiene el problema entre las prioridades sanitarias. Durante el 2025 se registraron en México 8 mil 709 muertes por suicidio, con una tasa nacional de 6.7 por cada 100 mil habitantes. El grupo de 15 a 29 años presentó la tasa más elevada entre los grupos de edad, con 10.2.

La comparación muestra la dimensión del reto para Yucatán: aunque las muertes disminuyeron en el último año disponible, la tasa estatal continúa siendo aproximadamente el doble del promedio nacional.

Por ello, el indicador relevante para los próximos meses no será únicamente cuántas acciones, llamadas o tamizajes realiza el sistema de salud, sino si esas intervenciones logran sostener una reducción en las muertes y disminuir la posición que históricamente ha ocupado Yucatán entre las entidades con mayor incidencia.